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Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.

12.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:44
Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

'a gitmek üzere 'dan kalkış yapan Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 'ye zorunlu iniş yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 13 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor'un uçağı, Sivas'taki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri'ye iniş yapmak zorunda kaldı.

Havalimanında bekleyen kafilenin, Sivas'a kara yoluyla gitmeyi planladığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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