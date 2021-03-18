SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
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SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti

18.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:13

Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyaretiANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor U12 Takımı'nın antrenörü ve sporcuları, Uncalı Mezarlığı'nda bulunan Antalya Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti

ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor U12 Takımı'nın antrenörü ve sporcuları, Uncalı Mezarlığı'nda bulunan Antalya Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle sabah saatlerinde Uncalı Mezarlığı'na giden Fraport TAV Antalyaspor U12 Takımı; Altyapı İdari Sorumlusu Mehmet Uğurlu ve U12 Takım Antrenörü Yusuf Emre Ertugan öncülüğünde şehitliği ziyaret etti. Sporcular dualar eşliğinde şehitlerin kabrine karanfil bırakırken, şehit yakınları duygulu anlar yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip, ziyaretin sonunda şehitlikte bulunan anıt önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri vefa ve minnetle andı.

SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti
SPOR Antalyaspor'un U12 takımından şehitlik ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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