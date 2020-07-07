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Antalyaspor'un Trabzonspor maçı kadrosunda 8 eksik

Fraport TAV Antalyaspor'da cezalı ve sakatlıkları bulunan 8 oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Antalyaspor'un Trabzonspor maçı kadrosunda 8 eksik
07.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:38

Fraport TAV Antalyaspor'da cezalı ve sakatlıkları bulunan 8 oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Akdeniz temsilcisinde, cezalı Hakan Özmert, Adis Jahovic ile sakatlanan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk ve Ondrej Celustka bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Ligde 11 maç sonra geçen hafta lider Medipol Başakşehir'e sahasında 2-0 yenilen ve 37 puanla 10. sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor, 61 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçtan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
BÖCEK: Federasyon sözunu tutuyor kayip sampiyonluk nu sene trabzona verilecek basaksehirin emegine yazik durust olupta fenerin kume dusurulmesi gerekirken fenerin gunahini bu sezon basaksehirden cikaracaklar sirf trabzon kupasini alsin otursun yerine diye yalanmi durust olalim
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