Antalyaspor'un spor okullarında antrenmanlara ara verildi Antalyaspor Kulübü, tüm branşlardaki spor okullarında antrenmanlara ara verildiği duyurdu.

Antalyaspor Kulübü, tüm branşlardaki spor okullarında antrenmanlara ara verildiği duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor'umuzun bünyesinde faaliyet gösteren tüm branşlarımızdaki spor okullarımızda antrenmanlara ara verilmiştir. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, 30 Mart tarihine kadar yapılan tüm çalışmalar durdurulmuştur. Bu süreçle ilgili telafi antrenmanlarımız hakkındaki duyuru ayrıca yapılacaktır."

Kaynak: AA