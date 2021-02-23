Antalyaspor'un maçlarında 2 ve daha az gol atılıyor
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Antalyaspor'un maçlarında 2 ve daha az gol atılıyor

23.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:11
Antalyaspor'un maçlarında 2 ve daha az gol atılıyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'un ligde oynadığı maçların 18'inde 2 ya da daha az gol atılırken, 7 mücadelede ise 3 ve üstü gol görüldü.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'un ligde oynadığı maçların 18'inde 2 ya da daha az gol atılırken, 7 mücadelede ise 3 ve üstü gol görüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, ligde yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası maçıyla beraber 11'e yükseltti. Kırmızı beyazlılar bu sezon ligde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 33 puan topladı. Akdeniz ekibinin oynadığı maçların 18'inde takımlar 2 ya da daha az gol atma başarısı elde ederken, 7 mücadelede ise 3 ve üzerinde gol atıldığı görüldü.

18 MAÇTA 2 VE ALTIFraport TAV Antalyaspor'un ligde oynadığı 18 maçta taraftarlar 2 ve altında gol gördü. Kırmızı beyazlılar galip geldiği, sezonun ilk devresindeki Gençlerbirliği (2-0), Yukatel Denizlispor (1-0), MKE Ankaragücü (1-0), HK Kayserispor (2-0), Göztepe (1-0) ve sezonun ikinci yarısındaki ilk maç olan Gençlerbirliği (1-0), berabere kaldığı sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş (1-1), Gaziantep FK (1-1), DG Sivasspor (0-0), Galatasaray (0-0), Trabzonspor (1-1), İH Konyaspor (0-0), sezonun ikinci yarısında oynanan Beşiktaş (1-1), Yukatel Denizlispor (1-1), Yeni Malatyaspor (1-1) ve Gaziantep FK (0-0) maçlarında müsabakayı izleyen taraftarlar 2 ve altında gol seyretti. Akdeniz ekibinin kaybettiği Yeni Malatyaspor (1-0), Aytemiz Alanyaspor (2-0) maçları da taraftarın 2 ve altında gol izlediği müsabakalar oldu.7 MAÇTA 3 VE ÜZERİ GOL İZLENDİ

Antalyaspor'un ligde oynadığı 7 maçta ise futbolseverler 3 ve üzerinde gol sevinci yaşadı. Kırmızı beyazlıların mücadelelerinde 3 ve üzerinde gol atılan maçlarda Antalyaspor sahadan sadece 1 kez galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kırmızı beyazlı takım 3 ve üzerinde gol atılan sadece Fatih Karagümrük (3-1) maçını kazanırken, Kasımpaşa ve BB Erzurumspor (2-2) mücadelelerinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Medipol Başakşehir (5-1), Fenerbahçe (2-1), Ç. Rizespor (2-1) ve Atakaş Hatayspor (6-0) maçlarını ise kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor, sezonun en çok golünü ise Atakaş Hatayspor mücadelesinde kalesinde gördü.


Antalyaspor'un maçlarında 2 ve daha az gol atılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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