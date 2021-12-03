Antalyaspor'un kupadaki rakibi Giresunspor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'un kupadaki rakibi Giresunspor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalyaspor'un kupadaki rakibi Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda FT Antalyaspor, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda FT Antalyaspor, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. FT Antalyaspor'un rakibi Süper Lig ekiplerinden Giresunspor oldu. Karşılaşma 28,29,30 Aralık tarihlerinden birinde tek maç eleme usulüne göre Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Antalyaspor, ligde ise deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Kupada son yıllarda başarılı bir grafik çizen Antalyaspor, bu serisini devam ettiriyor.

Kırmızı-beyazlılar daha önce 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'u 5-0, 3. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yenerek, kupada 5. tura yükselmişti. - ANTALYA

Antalyaspor'un kupadaki rakibi Giresunspor

Antalyaspor'un kupadaki rakibi Giresunspor

Antalyaspor'un kupadaki rakibi Giresunspor

PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

 5'te 5 yapamazsa yolcu! İşte Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday

5'te 5 yapamazsa yolcu! İşte Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday

 Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title