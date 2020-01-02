Antalyaspor'un ilk yarı karnesi

02.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:45

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sezonun ilk yarısını 14 puanla 16'ıncı sırada ve 2 teknik direktör değişikliğiyle tamamladı. Kırmızı beyazlıların harcama limitinin yükselmesiyle en az 5 futbolcu transfer edeceği bildirildi.

Antalyaspor, geçen sezon ligi 45 puanla 7'inci sırada tamamlayıp, Avrupa kupalarına katılma hedefini kıl payı kaçırmıştı. Süper Lig Cemil Usta Sezonuna ise deplasmana Göztepe'yi 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan kırmızı beyazlılarda hedef ligi geçen yıldan daha iyi bir yerde bitirmekti. Kötü gidişat ve art arda alınan mağlubiyetlerinden ardından 12 Kasım'da, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

"KORKMAZ'IN KARNESİ"

Bülent Korkmaz, bu sezon takımın başında çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Korkmaz'lı Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0, BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 3-0, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerken, Yukatel Denizlispor'a 2-0, Kasımpaşa'ya 3-0, Gençlerbirliği'ne 6-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1, Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olurken, İttifak Holding Konyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

"TOMAS'DA ÇARE OLAMADI"

15 Kasım'da göreve başlayan Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas'da kırmızı beyazlıların başında 6 maça çıkabildi. Bu karşılaşmalarda Antalyaspor, 3 beraberlik, 3'te mağlubiyet aldı.

Tomas'lı Antalyaspor, Gaziantep FK ile 1-1, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu.

Ligin ilk yarısını 14 puanla 16'ıncı sırada ve 2 teknik direktörle tamamlayan Antalyaspor, geçen sezonunu aynı dönemini 27 puanla 6'ıncı sırada bitirmişti. Kırmızı beyazlılar deplasmandaki 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından son 10 maçtır galibiyet yüzü göremedi.

"EN AZ 5 TRANSFER"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitleri"ni yeniden değerlendirmiş ve Antalyaspor'un daha önce 23 milyon 898 bin lira olan harcama limiti, yeni belirlemelere göre 59 milyon 355 bin liraya yükselmişti. Bu yükselmeyle Antalyaspor'un en az 5 transfer yapması öngörülürken, teknik direktör konusunda tecrübeli isim Hikmet Karaman ile görüşüldüğü öğrenildi. Öte yandan kırmızı beyazlılarda 5 futbolcu ile de yolların ayrılması bekleniyor.

İkinci yarı hazırlıkları için 04 Ocak tarihinde Regnum Carya otelde kampa girip 5 Ocak'ta ilk idmanını yapacak olan Antalyaspor'da yeni teknik direktörün de bu tarihe kadar kesinleşmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA