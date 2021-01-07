Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'ın hayali gol krallığı
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Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'ın hayali gol krallığı

07.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:13

Fraport TAV Antalyaspor'un 19 yaşındaki golcüsü Gökdeniz Bayrakdar, her geçen sene daha iyi bir performans sergileyerek ilerleyen yıllarda Süper Lig'in gol kralı olmayı hayal ettiğini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor'un 19 yaşındaki golcüsü Gökdeniz Bayrakdar, her geçen sene daha iyi bir performans sergileyerek ilerleyen yıllarda Süper Lig'in gol kralı olmayı hayal ettiğini söyledi.

Geçen sezon Kocaelispor formasıyla 3. Lig'de gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken Gökdeniz Bayrakdar, sezon başında Fraport TAV Antalyaspor'a transfer oldu.

Akdeniz ekibiyle çıktığı ilk maçta Beşiktaş karşısında gol sevinci yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada 680 dakika takımının formasını terletti.

Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise bir gol atma başarısı gösteren Gökdeniz Bayrakdar, teknik direktör Ersun Yanal'ın en fazla üzerinde durduğu oyuncular arasında yer aldı.

Sahada mücadeleci futboluyla taraftarın da gönlünü kazanan Gökdeniz Bayrakdar, AA muhabirine, Kocaelispor'un altyapısında yetiştiğini, kulübün kardeş takımına transferinin gerçekleşmesinin kendisi için de anlamlı olduğunu söyledi.

"Oynadıkça gelişeceğime, heyecanımı da yeneceğime inanıyorum"

Çocukluk yıllarından bu yana Süper Lig hayali kurduğunu vurgulayan genç futbolcu, Antalyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yöneticileri, futbolcuları, taraftarı ile büyük bir kulüp ve camiada bulunduğunu kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, "Bunu gerçekten hissettim. İlk maçımda da golle başlamak beni motive etmişti. Ersun Yanal hocamın gelmesiyle yeni bir oyun düzenine geçtik. Ona göre oynamaya çalışıyorum. Kısa sürede üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum. Maçlara çıkarken büyük bir heyecan yaşıyorum. Bazı maçlarda aşırı heyecanlı oluyorum. Bu da bende bazen baskı oluşturuyor. Genç bir futbolcuyum. Oynadıkça gelişeceğime, heyecanımı da yeneceğime inanıyorum." diye konuştu.

"Podolski ve Nuri Şahin ile oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Kırmızı-beyazlı formayla attığı gollerin ardından büyük bir mutluluk yaşadığına dikkati çeken Gökdeniz Bayrakdar, "Antalyaspor formasıyla ligde 3 golüm var. Hedefim bu yıl 8 ya da 9 gole ulaşmak. Her geçen yıl biraz daha üstüne koyarak devam edeceğim. Gol kralı olmak isterim ama bu ilerleyen zamanda, olgunlaştıkça olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gökdeniz Bayrakdar, Antalyaspor'da önemli futbolcular ile antrenman yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Podolski ve Nuri Şahin ile oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Süper Lig'deki ilk yılımda onlarla aynı maça, aynı antrenmana çıkmak bile gurur verici. Onlardan çok şey öğreniyorum. Antrenmanlarda takımdaki ağabeylerimi dikkatle takip ediyorum. Her hareketlerine bakıyorum. İnşallah saha içi ve saha dışında onlardan öğreneceğim çok şey var. 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyiyorum. İnşallah kısa sürede önce Ümit Milli ardından da A Milli Takım'da forma giymek istiyorum."

Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'ın hayali gol krallığı
Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'ın hayali gol krallığı
Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'ın hayali gol krallığı
Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar'ın hayali gol krallığı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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