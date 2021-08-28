Antalyaspor'un galibiyet hasreti 3. haftada son buldu
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Antalyaspor'un galibiyet hasreti 3. haftada son buldu

Antalyaspor'un galibiyet hasreti 3. haftada son buldu
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. hatasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetiyle tanışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. hatasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetiyle tanışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sezona Göztepe'yle evinde 1-1 berabere kalarak başlayan kırmızı-beyazlılar, 2. hafta mücadelesinde konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 kaybederken, Çaykur Rizespor önünde hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Akdeniz ekibinin yeni transferlerinden 23 yaşındaki ABD'li forvet Haji Wright, ikisi penaltıdan üç golle "hat-trick" yaparak müsabakanın öne çıkan ismi oldu.

Ligde oynadığı üç maç sonunda 4 puana ulaşan Güney temsilcisi, Süper Lig'in 4. haftasında dış sahada Gaziantep ile karşılaşacak.

Wright, Yanal'ın güvenini boşa çıkarmadı

Çaykur Rizespor maçında attığı 3 golle galibiyete önemli katık sağlayan Haji Wright, takımın en skorer ismi konumuna geldi.

Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'den satın alma opsiyonuyla kiralanan ABD'li oyuncu, geride kalan 3 maçta ilk 11'de şans veren teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Antalyaspor'un galibiyet hasreti 3. haftada son buldu - Haberler Spor
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