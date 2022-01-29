Antalyaspor'un eski futbolcusu Oral Yenigün vefat etti
AA, Gülsem Adam - Spor
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Antalyaspor'un eski oyuncularından Oral Yenigün, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Antalyaspor'un eski oyuncularından Oral Yenigün, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulübün efsane isimlerinden eski futbolcu Oral Yenigün'ün vefat ettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, merhum Yenigün'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dilendi.
Yenigün için yarın saat 12.00'de kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenleneceği, cenazenin ise öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.
AA / Gülsem Adam - Spor