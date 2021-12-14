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Antalyaspor'un eski başkanlarından Ünsal Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Antalyaspor'un eski başkanlarından Ünsal Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalyaspor Kulübü'nün vefat eden eski başkanlarından Ünsal Berberoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü'nün vefat eden eski başkanlarından Ünsal Berberoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Berberoğlu için Muratpaşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Namaza, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, eski kulüp başkanları, yöneticileri ile Berberoğlu ailesi, yakınları, taraftar ve vatandaş katıldı.

Berberoğlu'nun cenazesi, daha sonra Andızlı Mezarlığı'nda defnedildi.

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