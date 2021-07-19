Antalyaspor'un Erzurum kampı verimli geçti
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Antalyaspor'un Erzurum kampı verimli geçti

Antalyaspor'un Erzurum kampı verimli geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor, 14 günlük Erzurum kampını, 25 antrenman ve 2 hazırlık maçıyla tamamladı.

FT Antalyaspor, 14 günlük Erzurum kampını, 25 antrenman ve 2 hazırlık maçıyla tamamladı.

FT Antalyaspor, 2020-2021 sezonunun ilk kamp çalışmasını Erzurum'da gerçekleştirdi. İki hafta süre kampta kırmızı-beyazlılar günü 2 antrenmanla geçirirken, çoğunlukla kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal takımına, sezon içinde uygulayacağı oyun sistemleri üzerine de çalışmalar yaptırdı. Antalyaspor, alt yapıdan A takıma 12 genç futbolcunun katılımıyla ve yeni transferlerle başarılı bir kamp dönemi geçirdi.

Kamp kapsamında iki hazırlık maçı yapan kırmızı-beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'a 1-0 mağlup olurken, yine aynı ligin ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, birinci etap kampını 25 antrenman ve 2 hazırlık maçı ile tamamlamış oldu.

Gece saatlerinde kente gelen Antalyaspor, iki günlük iznin ardından çarşamba günü Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalarına devam edecek.

Kırmızı-beyazlıların ikinci kamp dönemini ise Afyonkarahisar'da geçirmesi planlanıyor. - ANTALYA

Antalyaspor'un Erzurum kampı verimli geçti
Antalyaspor'un Erzurum kampı verimli geçti
Antalyaspor'un Erzurum kampı verimli geçti
Antalyaspor'un Erzurum kampı verimli geçti
Antalyaspor'un Erzurum kampı verimli geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi
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