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Antalyaspor'un en istikrarlısı Amilton

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 9. sırada bitiren Fraport TAV Antalyaspor'da en istikrarlı futbolcu Amilton Minervino da Silva olurken, Adis Jahovic attığı gollerle, Hakan Özmert ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Antalyaspor'un en istikrarlısı Amilton
02.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:59

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 9. sırada bitiren Fraport TAV Antalyaspor'da en istikrarlı futbolcu Amilton Minervino da Silva olurken, Adis Jahovic attığı gollerle, Hakan Özmert ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 32 oyuncu şans buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı forvet Amilton Minervino da Silva aldı. Sezon boyunca 28 maça çıkan Amilton, 2 bin 145 dakika sahada kaldı.

Amilton'u, Sparta Prag'a transfer olan Çek savunma oyuncusu Ondrej Celustka takip etti. Celustka, 24 karşılaşmada 2 bin 90 dakika forma giydi.

Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin, 23 karşılaşmada 2 bin 70 dakika süre bulurken, savunmada görev yapan Nazım Sangare ise 23 maçta 2 bin 46 dakika oynadı.

Jahovic en golcüsü

Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Adis Jahovic, takımının en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti.

Ara transfer döneminde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen ve Antalyaspor'da 13 maçta 1099 dakika süre alan Jahovic, rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.

Jahovic, bu sezon forma giydiği iki takımda toplam 17 gol kaydetti ve gol krallığı yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer aldığı konuşulan Sinan Gümüş ise attığı 5 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Gustavo Blanco Leschuk da sezonu 4 golle tamamladı.

Hakan Özmert takımının "en hırçını"

Antalyaspor'un takım kaptanı Hakan Özmert, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti.

Hakan, 25 maçta 9 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi için gittiği ülkesi Brezilya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geri dönemeyen Charles, 2019-2020 sezonunda 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. Celustka, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Paul Mukairu, Doğukan Sinik, Jahovic ise 4'er sarı kart gördü.

Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kart
Amilton Silva 28 2145 2 0 3
Ondrej Celustka 24 2090 1 0 4
Ruud Boffin 23 2070 0 0 3
Nazım Sangare 23 2046 1 0 4
Ufuk Akyol 28 1832 3 0 5
Hakan Özmert 25 1810 2 2 9
Fedor Kudriashov 17 1530 0 0 1
Veysel Sarı 15 1350 1 0 4
Diego Angelo 15 1346 1 1 1
Fredy 24 1342 3 0 1
Gustavo Blanco Leschuk 25 1338 4 0 3
Paul Mukairu 24 1293 3 0 4
Bünyamin Balcı 16 1279 0 0 2
Charles 17 1242 0 0 5
Chico 22 1141 1 0 1
Doğukan Sinik 21 1111 0 0 4
Adis Jahovic 13 1099 6 0 4
Aatıf Chahechouhe 17 1068 1 0 0
Eren Albayrak 14 1004 0 0 3
Ferhat Kaplan 11 990 0 0 3
Bahadır Öztürk 11 893 0 1 2
Serdar Özkan 12 730 3 0 3
Sinan Gümüş 10 723 5 1 3
Lukas Podolski 9 543 2 0 3
Yekta Kurtuluş 7 366 1 1 0
Delvin N'Dinga 6 338 0 0 0
Tarık Çamdal 4 276 0 0 1
Ersan Gülüm 3 236 1 0 1
Gelson Dala 6 166 0 0 0
Salih Dursun 5 73 0 0 0
Harun Alpsoy 3 37 0 0 0
Mevlüt Han Ekelik 1 8 0 0 0

Kaynak: AA

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