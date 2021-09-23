Antalyaspor'un, deplasmanda siftahı yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'un, deplasmanda siftahı yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalyaspor'un, deplasmanda siftahı yok

Süper Lig'de FT Antalyaspor, oynadığı 3 deplasman maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Süper Lig'de FT Antalyaspor, oynadığı 3 deplasman maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Süper Lig'de 6 maç oynayan FT Antalyaspor, topladığı 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Sahasında sadece Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Antalyaspor'un ligde 2 beraberliği, 3 de yenilgisi bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Son maçında Antalyaspor, gol yemediği karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

İyi oyununu skora yansıtamayan, girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen kırmızı-beyazlılar, 3 deplasman maçında da gol atamadı. Süper Lig'in 7. haftasında cumartesi günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan güney ekibi, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor'da Doğukan Sinik ve Harun Alpsoy'un sakatlıklarının devam ettiği belirtildi.

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u yenerek ligdeki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

(İsa Akar-İHA)

Antalyaspor'un, deplasmanda siftahı yok

Antalyaspor'un, deplasmanda siftahı yok

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gülben Ergen Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Gökhan Çıra
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Kasapoğlu Emre Kılınç Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyaspor'un, deplasmanda siftahı yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:21:31. #1.12#