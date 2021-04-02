Antalyaspor'un deplasman fobisi

FRAPORT TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda hem galip gelmekte hem de gol atmakta zorlanıyor.

FRAPORT TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda hem galip gelmekte hem de gol atmakta zorlanıyor. Kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı 15 deplasman maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, attığı 11 golle de en az gol atan 2'nci takım konumunda yer aldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takım ligde dış sahada oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. Akdeniz temsilcisi 15 dış saha maçında sadece 2 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

DEPLASMANDA 2 GALİBİYETAntalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlar içerisinde sadece Göztepe (1-0) ve Gençlerbirliği (1-0) karşısında galibiyet aldı. Kırmızı beyazlılar, sezonun ilk devresinde oynadığı Beşiktaş (1-1), Kasımpaşa (2-2), BB Erzurumspor (2-2), Demir Grup Sivasspor (0-0), Galatasaray (0-0), İttifak Holding Konyaspor (0-0), sezonun ikinci devresinde oynadığı Yukatel Denizlispor (1-1), Gaziantep FK (0-0) ve Fenerbahçe (1-1) maçlarında beraberlik aldı. Akdeniz temsilcisi, Yeni Malatya (1-0), Medipol Başakşehir (5-1), Çaykur Rizespor (2-1) ve Aytemiz Alanyaspor (4-0) maçlarını ise kaybetti.DEPLASMANDA EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIMKırmızı beyazlılar, ligde aldığı 9 deplasman beraberliği ile bu alanda zirvede yer alıyor. Antalyaspor'u 7 dış saha beraberliği ile Sivasspor, 6'şar beraberlikle Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Trabzonspor takip etti.DIŞ SAHADA EN AZ GOL ATAN 2'NCİ TAKIMFraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda gol atmada da sıkıntı yaşıyor. Antalyaspor, 15 deplasman maçında rakip takımlara sadece 11 gol atabildi. Kırmızı beyazlılar bu alanda, 14 deplasman maçında sadece 9 gol atan başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin ardından 2'nci sırada yer alıyor. Antalyaspor, dış saha maçlarında ise kalesinde 19 gole engel olamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN