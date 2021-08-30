Antalyaspor'un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor'un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan

Antalyaspor'un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor, geride kalan 3 haftada attığı 4 golün 3'ünü penaltılardan buldu.

FT Antalyaspor, geride kalan 3 haftada attığı 4 golün 3'ünü penaltılardan buldu.

Yeni sezona genç ve deneyimli futbolcuları harmanlayarak başlayan Antalyaspor, ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlıların golünü penaltıdan Fredy kaydetti. Güney ekibi, önemli gol pozisyonları yakalamasına rağmen 2. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Antalyaspor, 3. haftada ise son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların gollerini ikisini penaltıdan olmak üzere ABD'li forvet Haji Wright attı.

Ligde topladığı 4 puanla averajla 11. sırada yer alan Antalyaspor'da atılan 4 golün 3'ü böylelikle penaltı noktasından gelmiş oldu.

Antalyaspor, 3 günlük iznin ardından 12 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak. - ANTALYA

Antalyaspor'un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan
Antalyaspor'un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan
Antalyaspor'un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Mesut Akusta Burcu Biricik Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Arda Turan Erol Bulut Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalyaspor'un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 11:07:40. #1.15#

title