Antalyaspor'un bayrak kampanyası

Antalyaspor Kulübünün bayrak kampanyasıyla ilgili hazırladığı klip ANTALYA - Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, "Şehir senin, takım senin, kupa senin" sloganıyla başlatılan bayrak kampanyasıyla ilgili klip yayınladı.