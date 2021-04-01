Antalyaspor'un bayrak kampanyası
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Antalyaspor'un bayrak kampanyası

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor Kulübünün bayrak kampanyasıyla ilgili hazırladığı klip ANTALYA - Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, "Şehir senin, takım senin, kupa senin" sloganıyla başlatılan bayrak kampanyasıyla ilgili klip yayınladı.

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Antalyaspor Kulübünün bayrak kampanyasıyla ilgili hazırladığı klip ANTALYA - Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, "Şehir senin, takım senin, kupa senin" sloganıyla başlatılan bayrak kampanyasıyla ilgili klip yayınladı.

Antalyaspor'un bayrak kampanyası
Antalyaspor'un bayrak kampanyası
Antalyaspor'un bayrak kampanyası
Antalyaspor'un bayrak kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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