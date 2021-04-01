Antalyaspor'un bayrak kampanyası

Antalyaspor Kulübünün bayrak kampanyasıyla ilgili hazırladığı klip ANTALYA - Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, "Şehir senin, takım senin, kupa senin" sloganıyla başlatılan bayrak kampanyasıyla ilgili klip yayınladı.
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Antalyaspor Kulübünün bayrak kampanyasıyla ilgili hazırladığı klip ANTALYA - Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, "Şehir senin, takım senin, kupa senin" sloganıyla başlatılan bayrak kampanyasıyla ilgili klip yayınladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı