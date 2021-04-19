Antalyaspor'un Alman futbolcusu Podolski'den "Avrupa Süper Ligi" kararına tepki Açıklaması
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Antalyaspor'un Alman futbolcusu Podolski'den "Avrupa Süper Ligi" kararına tepki Açıklaması

Antalyaspor'un Alman futbolcusu Podolski'den 'Avrupa Süper Ligi' kararına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasını eleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasını eleştirdi.

Podolski, sosyal medya hesabından "Süper Lig'i durdur" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bugün çılgın haberlerle uyanıyorum. İnancıma bir hakaret. Futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlardır ve herkes içindir. Bu proje iğrenç, adil değil ve temsil ettiğim kulüpleri görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşın. " ifadelerini kullandı.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, kısa sürede çok fazla beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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