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Antalyaspor'un Afyonkarahisar kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayarak Afyonkarahisar'dan ayrıldı.

16.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:53

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayarak Afyonkarahisar'dan ayrıldı.

Afyonkarahisar'da 10 Ağustos'ta kampa giren Antalyaspor, kentteki hazırlık dönemini bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

Antalya'ya giden takım, ikinci etap çalışmalarına burada devam edecek.

Antalyaspor'un Afyonkarahisar kampı sona erdi

Kaynak: AA

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