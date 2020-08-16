Antalyaspor'un Afyonkarahisar kampı sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayarak Afyonkarahisar'dan ayrıldı.
16.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:33
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayarak Afyonkarahisar'dan ayrıldı.
Afyonkarahisar'da 10 Ağustos'ta kampa giren Antalyaspor, kentteki hazırlık dönemini bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.
Antalya'ya giden takım, ikinci etap çalışmalarına burada devam edecek.
Kaynak: AA