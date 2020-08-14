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Antalyaspor'un, Afyonkarahisar kampı devam ediyor

- Antalyaspor'un, Afyonkarahisar kampı devam ediyor Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampında günü tek antrenmanla tamamladı.

14.08.2020 21:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:21

- Antalyaspor'un, Afyonkarahisar kampı devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampında günü tek antrenmanla tamamladı.

Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman denge, kuvvet ve koordinasyon ağırlıklı çalışma ile devam etti.

Antrenmanda özellikle kaleciler performansları ile göz doldurdu.

Morallerin hayli yerinde olduğu gözlenen kırmızı-beyazlılarda futbolcuların neşeli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Antalyaspor'un, Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Kaynak: İHA

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