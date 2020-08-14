Antalyaspor'un, Afyonkarahisar kampı devam ediyor Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampında günü tek antrenmanla tamamladı.

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampında günü tek antrenmanla tamamladı.

Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman denge, kuvvet ve koordinasyon ağırlıklı çalışma ile devam etti.

Antrenmanda özellikle kaleciler performansları ile göz doldurdu.

Morallerin hayli yerinde olduğu gözlenen kırmızı-beyazlılarda futbolcuların neşeli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA