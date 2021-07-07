Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kutlama anında yüzlerce taraftar aynı anda meşale yakarak görsel şölen oluşturdu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un kuruluşunun 55. yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor'un ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde doyasıya eğlendi. Konser alanını dolduran yüzlerce taraftar şarkılara eşlik etti. Kutlama kapsamında Boğaçayı üzerinde yapılan ışıklı flyboard ve jetski gösterisi ise nefesleri kesti.

Gecenin sonunda etkinliğe katılan yüzlerce taraftar, Boğaçayı'nın etrafından yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak görsel şölen oluşturdu.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyaspor'un 55. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 22:37:06. #1.16#

title