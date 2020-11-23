Son dakika haber: Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi

23.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:36
Son dakika haber: Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi

Son dakika haber: - Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor'a 2-0 kaybeden FT Antalyaspor, son 6 haftada 3 puana hasret kaldı.

- Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor'a 2-0 kaybeden FT Antalyaspor, son 6 haftada 3 puana hasret kaldı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yapan, 3 haftada 7 puan toplayan FT Antalyaspor, son haftalarda düşüşe geçti. İlk hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0'la geçen kırmızı-beyazlılar, bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Yine evindeki 3. hafta maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ardından gelen 6 haftada 3 puana hasret kaldı.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan güney ekibi, Antalya'daki Gaziantep FK karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrıldı. 6. haftada İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Antalyaspor'da yönetim, bu mücadelenin ardından Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlılar yardımcı antrenörler eşliğinde hazırlandığı Fenerbahçe karşısında ise 2-1 yenilgiden kurtulamadı. Ligin 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı olan güney ekibi, bu hafta da sahasındaki derbide Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

Son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlılarda, sakat, kırmızı kart cezalısı ve eksik oyuncular da büyük sorun oluşturdu. Süper Lig'de 9 puanla 16. sıraya gerileyen Antalyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile çıktığı ilk maçta da 3 puan alamadı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

(İHA)

Son dakika haber: Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi
Son dakika haber: Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi
Son dakika haber: Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Stjepan Tomas: '3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü'
Stjepan Tomas: "3 puanı alacakken 1 puana razı olmak çok üzücü"
Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor
Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor
Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi
Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Murat Kurum Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Kutsi Teoman Deniz Seki Cem Yılmaz
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 10:56:06. #1.14#
title