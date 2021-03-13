Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu
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Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

13.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:00
Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Alanyaspor mağlubiyetiyle 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-beyazlı ekip, 2021'de yenilmeyen tek takım unvanını da yitirdi.

Fraport TAV Antalyaspor, bu mağlubiyetle 36 puanda kaldı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon 9. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Antalyaspor, geçen sezon 18 Haziran 2020'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını da rakibine karşı 4-0 kaybetmişti.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanspor, 17 Mart Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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