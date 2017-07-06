Antalyaspor'un 1. Etap Kamp Çalışması
Antalyaspor, Bolu Gerede kampında dördüncü gününü geride bıraktı.
Antalyaspor, Bolu Gerede kampında dördüncü gününü geride bıraktı.
Antalyaspor, günün ilk antrenmanını kamp yaptığı tesis önündeki göl çevresinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gözetimindeki antrenman, göl çevresindeki parkurun başlangıç noktasında ısınma egzersizleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip ardından göl çevresindeki parkurda 16'şar dakikalık 3 tur koşu yaptı. Koşu, göl çevresindeki parkurun başlangıç noktasında sona erdi. Futbolcular burada core çalışması gerçekleştirdi. Yorucu geçen antrenman göl kenarındaki açma-germe ile sona erdi. - ANTALYA