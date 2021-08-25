Antalyaspor, Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan üç futbolcusunu kutladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ve İskoçya ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edilen futbolcuları Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ile Erkan Eyibil'e başarı diledi.