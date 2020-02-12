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Antalyaspor'u taşıyan uçak, hava koşulları nedeniyle Sivas'a inemedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi.

12.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:21
Antalyaspor'u taşıyan uçak, hava koşulları nedeniyle Sivas'a inemedi

Ziraat çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Fraport-TAV Antalyaspor, rövanş mücadelesi için Sivas'a hareket etti. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas'a iniş yapamayan kafileyi taşıyan uçak, rotasını Kayseri'ye çevirdi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak ve ardından kafile karayoluyla Sivas'a geçecek.


Kaynak: DHA
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