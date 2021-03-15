Antalyaspor, Türkiye Kupası yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Antalyaspor, Türkiye Kupası yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü

15.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:44
Antalyaspor, Türkiye Kupası yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Mart Çarşamba günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Mart Çarşamba günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, kondisyon ağırlıklı devam etti. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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