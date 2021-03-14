Antalyaspor, Türkiye Kupası yarı final maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 17 Mart Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasında dün Alanyaspor'a konuk olan ve sahadan 4-0 yenilgiyle ayrılan kırmızı-beyazlılar, rakibiyle bu kez Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, eğitsel oyunla devam etti. İdman, dar alanda taktik maçla sona erdi.

Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden