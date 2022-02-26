Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 Mart Salı günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün Adana Demirspor ile dış sahada 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncu grubu, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.