Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi son idmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden