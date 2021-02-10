Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

10.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:02
Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi son idmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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