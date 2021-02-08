Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 11 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 11 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında dün oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer grubun ise Regnum Carya Oteli'nin sahasında çalıştığı ifade edildi.
Akdeniz ekibi, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden