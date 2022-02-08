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Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Hatayspor'a konuk olacağı maça hazır

AA, Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Hatayspor'a konuk olacağı maça hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

HATAY (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atakaş Hatayspor mücadelesi öncesi son çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Antalyaspor kafilesi, daha sonra özel uçakla Hatay'a gitmek üzere tesislerden havalimanına hareket etti.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

AA / Oktay Özden - Spor

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Haber

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