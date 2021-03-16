Antalyaspor Türkiye Kupası'nda finale odaklandı
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Antalyaspor Türkiye Kupası'nda finale odaklandı

16.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:46
Antalyaspor Türkiye Kupası'nda finale odaklandı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanıp finale çıkmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanıp finale çıkmak istediklerini söyledi.

Antalya İş İnsanları Derneğinin (ANTİAD) bir otelde düzenlediği "ANTİAD Buluşturuyor" etkinliğinde konuşan Yılmaz, kırmızı-beyazlı kulübün yeni yönetimi olarak Antalyaspor'u hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yılmaz, salgın döneminin ekonomik şartlarında Süper Lig kulübü yönetmenin hiç kolay olmadığını, gelirlerin neredeyse sıfıra düştüğünü ifade etti.

Göreve geldiklerinde futbol takımlarının Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu başarıyla sürdürdük ve 55 yıllık tarihimizde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak kulüp tarihinin rekorunu kırdık. Bu durum bizi mutlu etti. Bundan dolayı teknik direktörümüz Ersun Yanal'ı, teknik ekibi ve futbolcularımızı canıgönülden kutluyorum. Onlar bizim gururumuz oldu. Şu anda tek hedefimiz, adımızı önce Türkiye Kupası'nda finale yazdırıp ardından kupayı şehrimize getirmek."

Yılmaz'a, derneğin onursal üyelik belgesini ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız takdim etti.

Aynı zamanda ANTİAD üyesi olan Antalyaspor Kulübünün eski başkanlarından Sedat Peker'in de onursal üyelik belgesi aldığı toplantıya, Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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