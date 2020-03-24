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Antalyaspor, Spor

Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm mağazalarını tedbir amacıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.

24.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:48
Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm mağazalarını tedbir amacıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor Store'a ait tüm mağazalarımız Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bugünden geçerli olmak üzere kapanmıştır. İkinci bir karar alınana kadar mağazalarımız, toplum sağlığı nedeniyle kapalı kalacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

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