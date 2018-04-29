Antalyaspor - Trabzonspor Maçının Ardından - Hd

Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL ANTALYA, (DHA)

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Maçı kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Önümüzde 3 maç vardı, onları da kazanıp hedefimiz olan 5'inciliği Trabzonspor'a kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise Mücadeleden dolayı futbolcularımı tebrik ederim ama sadece mücadele etmek gerekmiyor. Doğru mücadele etmeliyiz. Birlikte o mücadeleyi yapamadık ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, konuşmasına 'Ne söyleyeceğimi bilemiyorum' diyerek başladı. Maçın ilk 5 dakikasında maça iyi başlayıp golü bulduklarını anlatan Hamzaoğlu, sonrasında da gol pozisyonları ürettiklerine değindi. Karşılaşmanın bu bölümünde futbolcularının 1-0 önde olduklarını unutarak oynadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, 2-3'ü arayacağız ama bütünlüğümüzü kaybetmeden aramamız gerekiyordu. Biz uzun toplarla mesafeyi açarak gol aramaya devam ettik ama bunu toparlayamadık. Bunun en büyük sorumlusu benim. Alanları verdiğimizde de Trabzonspor bunları değerlendiriyor diye konuştu.

HAMZAOĞLU FUTBOL ADINA İYİ ŞEYLER YAPTIĞIMIZI SÖYLEYEMEYECEĞİM

Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, Bu hafta futbol adına iyi şeyler yaptığımızı söyleyemeyeceğim. Galibiyeti gerektirecek şeyleri de çok yaptığımızı düşünüyorum. Mücadele ettik, mücadeleden dolayı futbolcularımı tebrik ederim ama sadece mücadele etmek gerekmiyor. Doğru mücadele etmeliyiz. Birlikte o mücadeleyi yapamadık dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA BURADAN ALAMADIĞIMIZ PUANI ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynayacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, şunları söyledi

İşimiz daha da zorlaştı. İnşallah zoru başaracağız. Bize gerekli olan puanları inşallah gelecek hafta kazanacağız. Hakem normal bir maç yönetti. Bakacağız, kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Öyle de olması gerekiyor. Haftaya Gençlerbirliği maçında buradan alamadığımız puanı almaya çalışacağız.

ÇALIMBAY MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYORDU, KAZANDIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise geçen hafta Sivasspor'a kaybettikleri puanları telafi amacıyla Antalya deplasmanına geldiklerini anlattı. Antalya maçını iyi oynamaları gerektiğini aktaran Çalımbay, kadroda eksik oyuncularla gelmelerine rağmen sahadaki futbolcularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi. Antalyaspor karşısında zaman zaman zorlandıklarını belirten Çalımbay, Takımımız mücadeleden, oyundan kopmadı. Güzel pozisyonlar da yakaladık, sonlara doğru baskı yediğimizde. Maçı kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Önümüzde 3 maç vardı onları da kazanıp hedefimiz olan 5'inciliği Trabzonspor'a kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi.

ÇALIMBAY'DAN UĞURCAN'A ÖVGÜ

Çalımbay, kaleci Uğurcan'ın çok güzel bir maç çıkardığını söyledi. Uğurcan'ın yetenekli olduğunu ve güvenini boşa çıkarmadığını vurgulayan Çalımbay, genç kalecinin ileride çok iyi yerlere geleceğine inandığını belirtti.