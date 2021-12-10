Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi, Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
Haberi Kaydet