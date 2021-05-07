Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır
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Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe maçı sonrası Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde kampa giren kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşması öncesi son çalışmasını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, idmanda taktik çalıştı.

Antalyaspor, antrenmandan sonra özel uçakla Trabzon'a gitmek üzere kamp yaptığı otelden ayrıldı.

Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasını, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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