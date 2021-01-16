Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak olan Antalyaspor - Trabzonspor maçı hakkında detaylar merak edilirken Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Trabzonspor saat kaçta araştırıldı.

Sporseverlerin merakla beklediği Antalyaspor - Trabzonspor maçının detayları belli oldu. Bugün oynanacak olan Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesi futbolseverler Antalyaspor - Trabzonspor saat kaçta ve Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig maçı 16 01 2021 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maç 19:00'da başlayacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.