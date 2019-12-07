Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

07.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:21

Antalyaspor - Trabzonspor maçı ilk 11'i kimler olacak araştırılıyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakem olarak bulunduğu maçta yardımcıları ise Erdinç Siezertam ve Asım Yusuf Öz olacak. Antalyaspor'un çıktığı son 6 maçta mağlup olması takımı, puan durumunda ilk 5'te bulunan Trabzon karşısında zorlayacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor çıktığı son 5 maçın 4'ünde mağlubiyet, birinde de beraberlik yaşadı. 8 Aralık'ta Antalya Stadyumunda futbolseverlerin karşısına çıkacak müsabaka, 16.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Son altı maçında galibiyet alamayan Antalyaspor, 12 puan ile 16. sırada bulunuyor. Bordo mavililerin karşısında ter dökecek olan Antalyaspor bu defa mağlubiyet zincirin kırabilecek mi heyecanla bekleniyor. Antalyaspor- Trabzonspor maçı beIN SPORTS'dan naklen aktarılacak.

TRABZONSPOR SÜPER LİG'DE ZİRVEYE OYNUYOR

Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya olacak. Bordo-mavililerin 28, Antalyaspor'un ise 8 galibiyeti varken 11 maçta ise berabere kaldılar.Trabzonspor bu yıl deplasmandaki maçların 6'sında 1 defa yenildi. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Yusuf Sarı (Ekuban), Nwakaeme ve Sörloth şeklinde olacak gibi görünüyor.

Antalyaspor : Ferhat, Nazım, Celustka, Diego Angelo, Tarık, Ufuk, Doğukan, Hakan, Chahechouhe, Mukairu, Blanco.