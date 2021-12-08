Antalyaspor, Trabzonspor karşısına 6 eksikle çıkacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, Trabzonspor karşısına 6 eksikle çıkacak

Antalyaspor, Trabzonspor karşısına 6 eksikle çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan FT Antalyaspor'a 6 eksik bulunuyor.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan FT Antalyaspor'a 6 eksik bulunuyor.

Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak olan kırmız-beyazlılar bir günlük iznin ardından akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde saat 17.00'deki antrenman futbol sorumlusu Nuri Şahin idaresinde gerçekleştirilecek. Antrenmana sakatlıkları devam eden Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Crivelli ve Wright katılmayacak. Hafif sakatlığı bulunan Hakan Özmert ise takımdaki yerini alacak. Bu futbolcunun hafta sonundaki mücadelede oynayıp oynayamayacağı maç gününe kadar netleşecek. Kart cezalısı Amilton da Trabzonspor karşısında formasından uzak kalacak. - ANTALYA

Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detayları

Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detayları

 Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi

Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu! İşte zirveye şekil verecek dev maçların tarihi

 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title