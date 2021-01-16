Antalyaspor – Trabzonspor kaç kaç? Antalyaspor – Trabzonspor canlı takip!
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Antalyaspor – Trabzonspor kaç kaç? Antalyaspor – Trabzonspor canlı takip!

16.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:24
Antalyaspor – Trabzonspor kaç kaç? Antalyaspor – Trabzonspor canlı takip!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 19.00'da başlayan Antalyaspor – Trabzonspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor – Trabzonspor kaç kaç? İşte, Antalyaspor – Trabzonspor canlı takip ekranı!

Sporseverlerin merakla beklediği Antalyaspor – Trabzonspor maçı başladı. Sporseverler Antalyaspor – Trabzonspor maçı hakkında Antalyaspor – Trabzonspor kaç kaç? Antalyaspor – Trabzonspor canlı takip ekranı gibi konuları araştırdı.

ANTALYASPOR – TRABZONSPOR İLK 11'LER.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

ANTALYASPOR – TRABZONSPOR KAÇ KAÇ?

19.00'da başlayan Antalyaspor – Trabzonspor maçı devam ediyor.

Canlı skor:

Antalyaspor 1-0 Trabzonspor

12. dakikada Trabzonspor, Ekuban ile penaltıdan yararlanamadı.

Goller:

Antalyaspor: Hamilton Dk. 25

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