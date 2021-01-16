Antalyaspor – Trabzonspor kaç kaç? Antalyaspor – Trabzonspor canlı takip!
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 19.00'da başlayan Antalyaspor – Trabzonspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor – Trabzonspor kaç kaç? İşte, Antalyaspor – Trabzonspor canlı takip ekranı!
Sporseverlerin merakla beklediği Antalyaspor – Trabzonspor maçı başladı. Sporseverler Antalyaspor – Trabzonspor maçı hakkında Antalyaspor – Trabzonspor kaç kaç? Antalyaspor – Trabzonspor canlı takip ekranı gibi konuları araştırdı.
ANTALYASPOR – TRABZONSPOR İLK 11'LER.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
ANTALYASPOR – TRABZONSPOR KAÇ KAÇ?
19.00'da başlayan Antalyaspor – Trabzonspor maçı devam ediyor.
Canlı skor:
Antalyaspor 1-0 Trabzonspor
12. dakikada Trabzonspor, Ekuban ile penaltıdan yararlanamadı.
Goller:
Antalyaspor: Hamilton Dk. 25