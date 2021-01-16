M.Başakşehir - Sivasspor kaç kaç? M.Başakşehir - Sivasspor canlı takip!
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M.Başakşehir - Sivasspor kaç kaç? M.Başakşehir - Sivasspor canlı takip!

16.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:55
M.Başakşehir - Sivasspor kaç kaç? M.Başakşehir - Sivasspor canlı takip!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 16.00'da başlayan M.Başakşehir - Sivasspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, M.Başakşehir - Sivasspor kaç kaç? İşte, M.Başakşehir - Sivasspor canlı takip ekranı!

Sporseverlerin merakla beklediği M.Başakşehir - Sivasspor maçı başladı.Sporseverler M.Başakşehir - Sivasspor maçı hakkında M.Başakşehir - Sivasspor kaç kaç? M.Başakşehir - Sivasspor canlı takip ekranı gibi konuları araştırdı.

M.BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR KAÇ KAÇ

16.00'da başlayan M.Başakşehir - Sivasspor maçının ikici yarısı devam ediyor.

Canlı skor:

M.Başakşehir 1-1 Sivasspor

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