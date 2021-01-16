M.Başakşehir - Sivasspor kaç kaç? M.Başakşehir - Sivasspor canlı takip!
16.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:55
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 16.00'da başlayan M.Başakşehir - Sivasspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, M.Başakşehir - Sivasspor kaç kaç? İşte, M.Başakşehir - Sivasspor canlı takip ekranı!
Sporseverlerin merakla beklediği M.Başakşehir - Sivasspor maçı başladı.Sporseverler M.Başakşehir - Sivasspor maçı hakkında M.Başakşehir - Sivasspor kaç kaç? M.Başakşehir - Sivasspor canlı takip ekranı gibi konuları araştırdı.
M.BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR KAÇ KAÇ
16.00'da başlayan M.Başakşehir - Sivasspor maçının ikici yarısı devam ediyor.
Canlı skor:
M.Başakşehir 1-1 Sivasspor