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Antalyaspor, Tomas ile yolları ayırdı

Antalyaspor'da, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

31.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06
Antalyaspor, Tomas ile yolları ayırdı

Antalyaspor'da, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı öğrenildi.


Antalyaspor'da 15 Kasım'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Tomas da kötü gidişata engel olamadı. Kırmızı-beyazlıların başında 6 maça çıkan, Tomas, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.


Düşme hattının içinde bulunan Akdeniz ekibinde yönetim, 43 yaşındaki antrenör ile yapılan görüşme neticesinde sözleşmenin karşılıklı feshine karar verdi.


Kulübün kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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