Antalyaspor, Tomas ile yolları ayırdı
Antalyaspor'da, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı öğrenildi.
Antalyaspor'da, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı öğrenildi.
Antalyaspor'da 15 Kasım'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Tomas da kötü gidişata engel olamadı. Kırmızı-beyazlıların başında 6 maça çıkan, Tomas, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
Düşme hattının içinde bulunan Akdeniz ekibinde yönetim, 43 yaşındaki antrenör ile yapılan görüşme neticesinde sözleşmenin karşılıklı feshine karar verdi.
Kulübün kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. - ANTALYA