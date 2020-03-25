Antalyaspor tesislerdeki spor aletlerini futbolcuların evlerine taşıdı Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan tesislerdeki spor aletleri, takım otobüsüne konularak bireysel çalışmaya başlayan futbolcuların evlerine taşındı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan tesislerdeki spor aletleri, takım otobüsüne konularak bireysel çalışmaya başlayan futbolcuların evlerine taşındı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımda, "Biz evde kalalım diye spor aletlerini evlerimize taşıdık. Sen de evde kal Türkiye." ifadelerine yer verildi.

Spor aletlerinin takım otobüsüyle futbolcuların tek tek evlerine gidilerek teslim edilmesine ilişkin kaydedilen görüntülerle hazırlanan klip, beğeni kazandı.

Görüntülerde yer alan oyuncular Celustka, Fredy, Kudriashov, Leschuk, "Evde kal Türkiye", Nazım Sangare "Evde kal Türkiyem", Yakup Mert Çakır, Salih Dursun, Doğukan Sinik "Sağlığın için evde kal Türkiye", Bünyamin Balcı "Biz evde çalışmaya devam ediyoruz. Sağlığın için evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Chico da "Sağlık için evde kal Türkiye." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA