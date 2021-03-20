Antalyaspor Teknik Direktörü Yanal'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret
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Antalyaspor Teknik Direktörü Yanal'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret

20.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:20
Antalyaspor Teknik Direktörü Yanal'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ampute Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ampute Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp çalışmalarını sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyarette bulundu.

Yanal, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, teknik heyet ve sporcularla antrenman sahasında sohbet etti.

Milli takıma moral veren Yanal, başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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