Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın hedefi takımı ligde tutmak

08.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:14

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, hedefinin takımı ligde tutmak olduğunu söyledi.



Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devam eden Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.



Tuna, takımının içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını belirterek, kamp dönemini oyuncuların yaşadığı moral, öz güven kaybını düzeltmeye ve neler yaşayabileceklerini analiz ederek geçireceklerini söyledi.



Takımının puan tablosundaki yerinin olmaması gereken bir pozisyon olduğunu vurgulayan teknik adam, şöyle konuştu:



"Bunu değiştirmek hepimizin elinde. Bunun, takım bütünlüğünden geçtiğini biliyoruz. Çalışmalarımız o yönde. İyi bir kadroya sahibiz. Transferle aramıza katılacak iyi oyuncularla birlikte üzerine koyarak, mayıs ayı ortalarından itibaren seneye de Süper Lig'de devam edecek bir Antalyaspor olacak. Transfer edilen Fedor Kudryashov dışında eksik ve tamamlanması gereken mevkilerle ilgili birebir görüşülen oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak zor. Açıkçası biz de tam ve net transferler yapmak istiyoruz. Transfer yapmakta kararlıyız. Lig ve kupa maçlarının başlayacağı zaman periyotuna kadar umarım ki bu transferleri gerçekleştireceğiz."



"Bu ligi iyi oynayacağımızı düşünüyorum"

Teknik direktör Tuna, yaptıkları antrenmanlarda oyun anlamında takım olgusunda esneklik ve kırılganlık gördüklerini vurgulayarak, bunu düzeltmenin yolunu bildiklerini belirtti.



Kampta iki hazırlık maçı oynadıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacaklarını anlatan Tuna, şunları kaydetti:



"Hazırlık maçları ve kupa, hem takım bütünlüğü hem de geri dönüşle alakalı bize fikir verebilir. Ancak lig başka. Son haftalara kadar oyundan hem fiziken hem de ruhen hiç düşmememiz gereken lig oynuyoruz. Bu ligi iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İkinci yarı Antalyaspor'un ilk yarı yapmadığı her şeyi yapabildiği ya da az yaptığı bir çok olayı daha üst seviyeye çektiği bir lig oynayacağız. İlk yarıdaki veriler ve oynadığımız futbol adına bu sene ligde kalma yönünde bir hedef oluşmuş durumda. Oyuncularımla da konuştuğumda, herkesin hedefi bu ligde devam eden bir Antalyaspor. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Düşme adayı bir takım görüntüsünden çıkıp, artık düşmemiş olan ve de sezon bittiğinde seneye de bu ligde olan takım olmalıyız."

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA