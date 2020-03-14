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Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, koronavirüsün futbola etkisini değerlendirdi

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle taraftarın bu süreçte futbolun içinde olmasının çok büyük bedelleri olabileceğini, maçların ertelenmesine ilişkin talepleri olmadığını bildirdi.

14.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:43
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, koronavirüsün futbola etkisini değerlendirdi

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle taraftarın bu süreçte futbolun içinde olmasının çok büyük bedelleri olabileceğini, maçların ertelenmesine ilişkin talepleri olmadığını bildirdi.

Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yarı 10 maç üst üste kazanamayan kırmızı-beyazlı takımın, ikinci yarı 7 hafta üst üste yenilmez konuma geldiğine dikkati çekti.

Fraport TAV Antalyaspor'da bu sezon takımın başına geçen üçüncü teknik adam olduğunu hatırlatan Tuna, Akdeniz temsilcisini oyun gelişimi, iyi oyunla 14 puandan 27 puana taşıdıklarını anlattı.

Tuna, Süper Lig'de hem şampiyonluk yarışında hem de alt sıralarda önemli mücadele olduğunu vurguladı.

Ligde takımların şampiyonluk ve küme düşmeme mücadelesinin son düdüğe kadar devam edeceğini anlatan Tuna, "İyi oynamadığımız anlarda bile kalitemizi ortaya koyduğumuz bir gücümüz var. Bunu Sivasspor mücadelesine de taşımak istiyoruz." dedi.

Tuna, futbolu geriye götüren, oyuncunun konsantrasyonunu bozan, takımlara zarar veren değerlendirmelerden kendilerini uzak tuttuklarını, sezon sonuna kadar iyi sonuca ulaşabilecek seviyede olduklarını kaydetti.

"Biz de söylenilen şekilde önlemleri alıyoruz"

Dört hafta önce Antayaspor'daki 7 oyuncunun çok ciddi gribal enfeksiyonlar yaşadığını, kendilerini maçlarda oynatamadıklarını aktaran Tuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle müsabakaların seyircisiz oynanması kararına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim alanımız şu anda bu futbolu iyi yönetebilmek, insanları bunun içinde tutabilmek. Ama seyircisiz olduğunda maalesef bu işin ne anlamı, ne önemi oluyor. Kaldı ki hem şampiyonluk mücadelesinde hem sıralama mücadelesinde ilk yarıdaki avantajlarını kullanamayacak. Yani dezavantajları rakip sahada oynamış takımların, bu hafta sahasındaki avantajlarını kullanamaması. Biz deplasmana gittiğimizde rakibimizin bunu kullanamaması belli değişkenlikleri sağlayacaktır. Konuya böyle bakmıyoruz. Tabii ki dünyada çok olağanüstü bir durum var. Enteresan şeyler yaşanıyor. Bundan ekonomik olarak belki yansıyışı olacak. En önemli şeyi sağlık açısından bu yaşadığımız süreç. Bizim oyuncularımız çok ciddi anlamda yaşamıştı. Bu testleri yaptıramadık o dönem ama içimizde de bu konuda hem bilgilendirmeleri hem değerlendirmeleri de kendi aramızda yapıyoruz. Biz de söylenilen şekilde önlemleri alıyoruz."

Tuna, seyircisiz oynamanın futbolun sürdürülebilirliği, belki mayıs sonuna kadar ki süreçte şampiyonluk yarışı, Süper Lig'e çıkacak, bir alt lige düşecek takımlar, Avrupa kupaları açısından önemli olduğunu dile getirdi.

"Ertelemeyle ilgili şu anda bir talebimiz yok"

Ülkenin, dünyanın içinde bulunduğu durumun her şeyin önünde olduğunu belirten Tuna, "Liglerin seyircisiz oynanması yerine maçlara erteleme olması daha uygun olur mu? şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Olumsuzluğunu benim belirtmeme bile gerek yok. Biz daha önce de başka takımlarda seyircisiz, cezalı bunu yaşadık. Ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu biliyoruz. O ambiyansın, yaşanılan o oyuncu konsantrasyonunun ne kadar etkilendiğini biliyoruz. Herkes biliyor. Seyirci olmadığında açıkçası bu işin ne güzelliği, ne rengi var ama seyircilerin de şu anda içinde olmasının çok büyük bedelleri olabileceğini biliyoruz. Bu konuda bildirilerde oluyor. Bu farklı bir şey. Bizim ertelemeyle ilgili şu anda bir talebimiz yok. Bunu birlikte değerlendirip, herkesin fikir birliğinde, görüş birliğinde olması lazım. Bunu da sağlayacak olan şu anda alınan kararlar. Bu kararlara hep saygılıyız. Bu işin uzmanları çok iyi de yönetiyorlar açıkçası, buna karar verecekler. Ertelemeyle ilgili birçok takım bedelini ödeyecek bunun. Şu anda seyircisiz oynamanın da bedelini ödeyecek. En doğru alınacak karar belki bu yılın aslında yarışın içinde tutulup, ertelemeyi hani hastalığın azalacağı söyleniyor. nisan, mayısa bırakılması doğru olabilir mi? Bu konuda Avrupa ülkelerinde alınan kararlar var. UEFA'nın bir toplantısı olacak. Belki alacağı çok ciddi kararlar olacak. Bunu bütün ülkelere uygulayabilir. Bunu öngöremiyoruz. Bizim ligimize nasıl yansıyacağı önemli."

Yabancı oyuncuların tedirginliği

Tuna, yabancı oyuncuların bu süreçte yanlarına aileleri, akrabaları ve dostlarının gelmesinden dolayı çok tedirgin olduğunu söyledi.

"Doktorlarımız takip ediyor." ifadesini kullanan Tuna, şöyle devam etti:

"Ama biz yeterli olur muyuz? Yeterli olmayacağımız kesin. Maçların da seyircisiz oynanması... Yeterli olup olmayacağından açıkçası emin değiliz. Söylediğim koşulları yaşıyoruz. Oyuncunun yurt dışına gitmesi değil, geçen haftaya kadar oyuncularımızın ailesinden birçoğu şu süreçte yanlarına geldi, gitti, tekrar geldiler. Hepsini biliyoruz. Ne olur, neyle karşılayacağımızı da açıkçası ben öngöremiyorum.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, koronavirüsün futbola etkisini değerlendirdi

Kaynak: AA

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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, koronavirüsün futbola etkisini değerlendirdi

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